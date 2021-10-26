Son dakika haber... En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,29 ile "Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon", yüzde 2,85 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 2,60 ile "Yapı Kredi Portföy Temiz Enerji Değişken Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: