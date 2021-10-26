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Son dakika haber... En fazla kazandıran yatırım fonları

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haber... En fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika haberlerine göre Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,29 ile "Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon", yüzde 2,85 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 2,60 ile "Yapı Kredi Portföy Temiz Enerji Değişken Fon" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,29 ile "Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon", yüzde 2,85 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 2,60 ile "Yapı Kredi Portföy Temiz Enerji Değişken Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon1,0994653,29
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,1255372,85
Yapı Kredi Portföy Temiz Enerji Değişken Fon1,0932252,60
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,1204292,57
TEB Portföy Altın Fonu0,1309832,31
Garanti Portföy Altın Fonu0,1542262,30
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,4210792,30
Ak Portföy Altın Fonu0,1235542,30
TEB Portföy Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu1,1212032,30
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu2,2565962,29
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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