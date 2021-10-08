Son dakika haber! En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,02 ile "Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF", yüzde 2,62 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 2,27 ile "QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: