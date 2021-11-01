En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,36 ile "KT Portföy Sürdürülebilirlik Katılım Fonu", yüzde 0,82 ile "Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 0,67 ile "Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: