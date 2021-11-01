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En fazla kaybettiren yatırım fonları

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,36 ile "KT Portföy Sürdürülebilirlik Katılım Fonu", yüzde 0,82 ile "Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 0,67 ile "Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,36 ile "KT Portföy Sürdürülebilirlik Katılım Fonu", yüzde 0,82 ile "Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 0,67 ile "Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
KT Portföy Sürdürülebilirlik Katılım Fonu0,979582-1,36
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,031983-0,82
Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,140197-0,67
Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,151971-0,65
Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,293290-0,56
İş Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)85,771822-0,53
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,474509-0,47
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)0,034522-0,47
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)1,957063-0,47
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)7,448679-0,47
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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