Son dakika haber | En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,36 ile "Re-Pıe Portföy Birinci Değişken Fon", yüzde 0,29 ile "Aura Portföy Değ. Fon" ve yüzde 0,18 ile "Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: