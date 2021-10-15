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Son dakika haber! En fazla kaybettiren yatırım fonları

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haber! En fazla kaybettiren yatırım fonları

Son dakika haberi: Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,60 ile "Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu", yüzde 0,58 ile "Yapı Kredi Portföy Temiz Enerji Değişken Fon" ve yüzde 0,50 ile "İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,60 ile "Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu", yüzde 0,58 ile "Yapı Kredi Portföy Temiz Enerji Değişken Fon" ve yüzde 0,50 ile "İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,234867-0,60
Yapı Kredi Portföy Temiz Enerji Değişken Fon1,022449-0,58
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)96,445262-0,50
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)0,032176-0,49
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,565068-0,49
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)1,826418-0,48
Ziraat Portföy Borç. Araç. Fonu0,035455-0,44
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,850396-0,44
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)3,059661-0,42
Ziraat Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,222738-0,42
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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