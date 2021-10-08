En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,04 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 0,44 ile "Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 0,42 ile "TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: