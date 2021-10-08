En fazla kaybettiren yatırım fonları - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

En fazla kaybettiren yatırım fonları

AA / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi
En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,04 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 0,44 ile "Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 0,42 ile "TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,04 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 0,44 ile "Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 0,42 ile "TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,039182-2,04
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu3,947513-0,44
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu3,812140-0,42
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,098244-0,42
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,034843-0,39
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)3,497812-0,38
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,072861-0,37
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu10,884755-0,34
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF845,445231-0,31
Ak Portföy AGI Değ. Fon1,580440-0,30

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

AA / Yunus Türk - Ekonomi Haberleri
Milli servet çürüyor! Milyonlarca lira değerindeki araçlar toprağa gömülüyor

Milli servet çürüyor! Milyonlarca lira değerindeki araçlar toprağa gömülüyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Kemal Kılıçdaroğlu Ahmet Davutoğlu Necmettin Erbakan
Magazin İrem Derici Mustafa Keser Seren Serengil
Spor Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Muslera Mesut Özil Ersun Yanal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Yaşar Kemal Sultan Selim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: En fazla kaybettiren yatırım fonları - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 08.10.2021 14:24:25. #1.11#