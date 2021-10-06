En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,06 ile "Ziraat Port. BIST100 Dışı Şirk.His.Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1 ile "Ziraat Portföy BIST 100-30 Şirk.His.Sen. Fonu(HSYF)" ve yüzde 0,95 ile "İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: