Kasaplarda işlerin durmasına yol açan mantarın fiyatı 15 TL'ye düştü - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kasaplarda işlerin durmasına yol açan mantarın fiyatı 15 TL'ye düştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Kasaplarda işlerin durmasına yol açan mantarın fiyatı 15 TL'ye düştü

Kasaplarda işlerin durmasına yol açan kanlıca mantarında bereket devam ediyor.

Kasaplarda işlerin durmasına yol açan kanlıca mantarında bereket devam ediyor. Geçen hafta 25 TL'den satılan mantarın fiyatı 15 TL'ye geriledi.

Bin bir meşakkatle dağlardan toplanan kanlıca mantarı etten daha lezzetli olmasıyla biliniyor. Boyabat ilçesinde köylüler sabah erken saatlerde dağlara çıkarak mantar topluyor. Derelerden geçip, yokuşlar aşılarak getirilen mantar ilçe halkında büyük ilgi görüyor. Büyük şehirlerden gelen talepler de karşılanıyor.

Yaklaşık 1 aydır toplanan kanlıca mantarı bollaştı. Fiyatı da ona bağlı olarak düşmeye başladı. Geçen hafta 25-30 TL arasında satılan mantar, 15 TL'ye alıcı buluyor. - SİNOP

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
Dolar tarihi zirvesini görerek 9 TL seviyesini aştı

Dolar tarihi zirvesini görerek 9 TL seviyesini aştı

 1 hafta önce 40 TL olan hamsi 15 TL'ye kadar düştü

1 hafta önce 40 TL olan hamsi 15 TL'ye kadar düştü

 Arkadaş tavsiyesiyle ektiği 'goji berry' meyvesini, kilosu 100 liradan Avrupa'ya ihraç ediyor

Arkadaş tavsiyesiyle ektiği 'goji berry' meyvesini, kilosu 100 liradan Avrupa'ya ihraç ediyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin İbrahim Tatlıses Acun Ilıcalı Tamer Karadağlı
Spor Hamit Altıntop
Tüm Haberler Hava Durumu Rüya Tabirleri Namaz Vakitleri Cengiz Ergün Gazeteler Mehmet Ali Erbil Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kasaplarda işlerin durmasına yol açan mantarın fiyatı 15 TL'ye düştü - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.10.2021 09:46:48. #1.13#