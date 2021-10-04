KARDEMİR, METAL EXPO Fuarı'na katıldı

KARABÜK (AA) - Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), Demir Çelik, Metal Ürünleri ve Üretim Teknolojileri Fuarı'na (METAL EXPO) katıldı.

Fabrikadan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını şartlarına rağmen şirketin azim ve gayretle çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Çelik piyasasının hareketli olduğu bir dönemde şirketin tüm tanıtım olanaklarından yoksun kalsa da satış ve pazarlama faaliyetlerini sürdürmeye devam ettiği vurgulanan açıklamada, şunlara yer verildi:

"Pandemi sebebiyle ertelenen fuarlarımızdan biri de METAL EXPO fuarı olmuştu. Uzun aradan sonra sahne aldığımız ilk dış organizasyonu tamamladık. İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikte, satış, pazarlama ve ihracat ekiplerimiz, yoğun müşteri görüşmeleri gerçekleştirdiler. Fuarın ikinci gününde ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, standımızı ziyaret ederek şirketimiz hakkındaki gelişmeleri takip etti. Özellikle demiryolu tekerleği üretimimiz hakkında sorularını ileten Varank, sertifikasyon ve üretim süreci hakkında bilgi aldı. Fuarda yeni satış ve pazarlama bağlantılarının yanı sıra ihracat alanında da birçok firmayla görüşme imkanı sağlandı. Standı ziyaret eden Varank'a ve tüm sektör katılımcılarına teşekkür ediyoruz."