Karayollarında denetim

GAZİANTEP (İHA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Gaziantep 7'inci Müdürlüğü tarafından Kilis-Gaziantep Karayolunda yolcu ve yük taşıyan araçlar denetlendi.

Gaziantep 7'inci Müdürlüğü denetim personeli tarafından, Kilis-Gaziantep Karayolunda, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında yolcu ve yük taşımacılığı yapan araçlar üzerinde denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerin, rutin bir şekilde devam ettiği kurallara uymayanlara cezai işlem yapıldığı bildirildi. - KİLİS

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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