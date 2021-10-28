SAMSUN (İHA) - Devlet öncülüğünde başlatılan Doğu Karadeniz Silah Projesi'nin Samsun ayağının temsilcisi olarak 1998 yılında kurulan Samsun Yurt Savunma Sanayi ve Ticaret A.Ş.(SYS), 23 yıldır Türk bayrağını dünyada başarıyla dalgalandırıyor.

Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayi, Türk milletinin iradesiyle kurulan Cumhuriyet'in ay yıldızlı bayrağını dünyada gururla dalgalandırıyor. CANiK markasıyla, dünyanın önde gelen hafif silah üreticileri arasında yer alan Samsun Yurt Savunma (SYS), Milli Mücadele'nin fitilinin ateşlendiği Samsun'da geliştirdiği inovatif ürünleriyle dünya çapında başarılara imza atmayı sürdürüyor. SYS Yönetim Kurulu Başkanı H. Zafer Aral "Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlattığı topraklarda, yerelden globale uzanan örnek bir başarı hikayesi oluşturduk. CANiK markasıyla dünyanın 7'nci büyük hafif silah üreticisi olan SYS, bugün üretiminin yüzde 95'ini 68 ülkeye ihraç ederek Türkiye ekonomisine kalıcı değerler kazandırıyor. Yıllık 120 milyon dolarlık ihracatıyla ekonomimize en yüksek katkılardan birini sunuyor. Yılda yaklaşık 450 bin adet tabancaya ilaveten geliştirdiği yüzde yüz yerli ve milli uçaksavarı ile dünya endüstri devleri arasında Türkiye'yi temsil ediyor" dedi.

Türk savunma sanayi yerli ve milli üretiminden aldığı güçle dünyadaki konumunu her geçen gün yükseltiyor. Son 20 yılda devrim niteliğindeki atılımlarıyla 75 milyar dolarlık dev bir endüstriye dönüşen sektör, Türk ulusundan emanet aldığı bağımsızlık meşalesinin koruyuculuğunu üstlenirken dünya barışına da katkı sağlıyor. 23 yılda dünyanın önde gelen hafif silah üreticilerinden birine dönüşen Samsun Yurt Savunma (SYS), AR-GE ve inovasyon çalışmalarının eseri olan en yeni ürünleriyle Türkiye'nin dünyadaki vitrinine kalıcı değerler kazandırıyor.

Karadeniz'in kalbinden dünyaya uzanan başarı hikayesi

Karadeniz'in kalbi Samsun'dan dünyaya uzanan başarı hikayesinin mimarı olan SYS, bugün dünyanın 7'nci hafif silah üreticisi olarak yıllık yaklaşık 450 bin adetlik üretimiyle Türkiye'nin hafif silah ihracatının yüzde 75'ini tek başına gerçekleştiriyor. Bundan 23 yıl önce 500 metrekarelik atölyede başlayan faaliyetlerini Samsun Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yüksek teknoloji ile donatılmış 40 bin metrekare kapalı alan üzerine kurulu üç tesisinde, 750 çalışanı ile sürdüren SYS, CANiK markasıyla 1 dakikada 1 tabanca üreterek, üretim gücünü dünyaya kanıtlamayı başardı. Son olarak 2012 yılından bu yana AR-GE çalışmaları süren Türkiye'nin "yerli ve milli uçaksavarı" olarak bilinen CANiK M2 QCB 12.7 mm ağır makineli tüfeği ile savunma sektörünün ulaştığı son noktayı dünyada temsil etti.

Yerli ve milli uçaksavar ile dünyada ilk 5'e girdi

SYS, CANiK M2 QCB 12.7 mm ağır makineli tüfeğiyle dünyada uçaksavarın üretimini yapan 5'inci şirket unvanına sahip bulunuyor. Yüksek teknoloji, AR-GE ve mühendislik ürünü olan en yeni ürünleriyle sektörün gelişimine yön veren SYS, yerli ve milli uçaksavarıyla Türkiye'nin güvenlik gücünü de destekliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde konvansiyonel ve özel operasyonlarda görev alan tüm unsur ve platformlarına yerleştirilebilen CANiK M2 QCB 12.7 mm ağır makineli tüfek, her türlü atış destek görevi içerisinde kullanılıyor.

Amerika'ya en çok silah ihraç eden 4'üncü şirket

Devlet öncülüğünde başlatılan Doğu Karadeniz Silah Projesi'nin Samsun ayağının temsilcisi olarak Aral ailesi tarafından 1998 yılında kurulan SYS, CANiK markasıyla Amerika'da en çok bilinen Türk markalarından biri olmayı başardı. 2020 yılında dünyadan Amerika'ya en çok tabanca ihraç eden 4'üncü şirket unvanına sahip oldu.

"Ulusumuzun ekonomik bağımsızlığına katkı sağlıyoruz"

SYS Yönetim Kurulu Başkanı H. Zafer Aral, "Mustafa Kemal Atatürk'ün milletimizin bağımsızlık sevdasından aldığı güçle Milli Mücadele'yi başlattığı topraklarda başlayan yolculuğumuzda 23 yılda yerelden globale uzanan bir başarı hikayesi oluşturduk. AR-GE ve inovasyondan aldığımız gücümüzle üretimimizi, bugün dünyanın 68 ülkesine ulaştırıyoruz. Yılda 120 milyon doları bulan ihracatımızla Türkiye ekonomisine yüksek bir katma değer sunuyoruz. Ulusumuzun ekonomik bağımsızlığına katkı sağlamayı en büyük vazifemiz olarak görüyoruz. Yerli ve milli üretim gücümüzle yeni başarılara imza atarak vatanımızın ekonomik bağımsızlığına daha fazla katkı sunmaya gayret ediyoruz. Türk savunma sanayinin temsilcilerinden biri olarak 23 yıldır ülkemizin bayrağını dünyada başarı ile dalgalandırmaktan onur duyuyoruz" dedi.

"Köklü tecrübe ve yenilikçi yüzümüzle yeni başarılara imza atacağız"

Özgün yerli tabancadan milli uçaksavar üretimine kadar çok sayıda yerli ve milli savunma sanayi projesinin partneri olan SYS'yi Aral ailesinin 50 yıllık sanayicilik geçmişi üzerine inşa ettiklerini belirten SYS Yönetim Kurulu Başkanı H. Zafer Aral, yeni yatırım hedefleriyle ilgili şu ifadelerde bulundu: "Köklü tecrübe ve yenilikçi yüzümüzle yeni başarılara imza atmak için yılmadan çalışıyoruz. Samsun'daki yatırımlarımızın toplamı, 120 milyon dolara ulaştı. Yakın gelecekte de mevcut 3 fabrikamızdaki tüm kabiliyetlerimizi, tek ve daha büyük bir tesise taşımayı planlıyoruz. Samsun'da, 245 dönümlük bir arazi üzerine kurulacak yeni fabrikamızla ilgili yatırım süreçlerine başladık. Yatırımımızı tamamladığımızda üretim gücümüzle birlikte ihracat faaliyetlerimiz de katlanacak."

Dünya ordularına CANiK damgası

Üretiminin yüzde 95'ini dünyanın 68 ülkesine ihraç eden SYS'nin CANiK markasıyla üretilen hafif silahları, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından da kullanılıyor. Yıllık 120 milyon dolar ihracat gerçekleştiren SYS'nin üretimi olan CANiK markalı 2,9 milyondan fazla tabanca, dünyanın pek çok ülkesinde aktif görev yapıyor. Bu silahların 2 milyona yakınını Amerikan pazarına ihraç eden CANiK, 2020 yılında ABD'ye tabanca ihraç eden firmalar arasında dünyada 4'üncü sıraya yerleşti. Polonya Polis Teşkilatı'ndan Ukrayna Sınır Teşkilatı'na kadar birçok resmi kurum, CANiK markalı silahları kullanıyor.

SYS

Samsun Yurt Savunma Sanayi ve Ticaret A.Ş.,(SYS), devlet öncülüğünde başlatılan Doğu Karadeniz Silah Projesi'nin Samsun ayağının temsilcisi olarak 1998 yılında kuruldu. Aradan geçen 23 yılda SYS; CANiK markasıyla silah, silah aksesuarları, silah sistem tasarımı ve üretimi konusunda Türk savunma sanayinin önemli kuruluşlarından biri haline geldi. Merkezi İstanbul'da bulunan SYS, Samsun Organize Sanayi Bölgesi'ndeki toplam 40 bin metrekare kapalı alan üzerine kurulu üç tesisinde 750 çalışanı ile üretimini sürdürüyor. - SAMSUN