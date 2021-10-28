Karabük'te Uluslararası İslam Ekonomisi Kongresi başladı

KARABÜK (AA) - Karabük Üniversitesi (KBÜ) ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası İslam Ekonomisi Kongresi başladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, KBÜ İlahiyat Fakültesince 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda düzenlenen kongrede "Kovid-19 sonrası İslam ekonomisi; fırsatlar, zorluklar ve çözüm önerileri" konuşuldu.

Kongrede konuşan Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Katılım Finans Daire Başkanı Tarık Akın, tüm dünyanın son 2 yıldır salgınla ve bu sürecin artçılarıyla mücadele ettiğini belirtti.

Dünyanın bir dönüşüm sürecinde olduğundan ve finansal olarak bir yere doğru gittiğinden bahseden Akın, "Nasıl gidecek, yeni finansal mimari nasıl kurulacak? İslami finans burada çok büyük alternatif. Neden? Temelinde risk paylaşımı, varlığa dayalılık, ahlaki değerler ve etik kurallara uyma konuları, küresel finansal mimarinin temel ayağına denk geliyor." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 sonrası önlerinde aslında tekrardan bir fırsat olduğuna işaret eden Akın, "Türkiye, bu yeni küresel mimaride yerini almak istiyor ve bunun önemli ayaklarından bir tanesini İstanbul Finans Merkezi Projesi oluşturuyor. İstanbul Finans Merkezi, inşaat projesi değil, orada tüm Türkiye'nin önce bölgesel sonra da küresel finans merkezi olmaya dönük adımları var." değerlendirmesinde bulundu.

ULIFAM, MÜİSEF, İslami Bankacılık Enstitüsü (IIBF), Uluslararası İslam Üniversitesi (IIUM), Uluslararası İslami Finans Araştırma Akademisi (ISRA), Tunus Zeytune Üniversitesi, Cibuti Barış Araştırma ve Danışma Merkezi, Cezayir Tipasa Üniversitesinin desteğiyle iki gün sürecek kongrede, 15 oturumda 72 bildiri sunulacak.

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