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Karabük'te tohum destekleriyle hububat ve yem bitkisi ekimi artıyor

AA / Orhan Kuzu - Haberler | Ekonomi
Karabük'te tohum destekleriyle hububat ve yem bitkisi ekimi artıyor

Tarım ve Orman Bakanlığınca çiftçilere verilen üretim destekleriyle 2021-2022 sezonunda hububat ve yem bitkisi ekim alanları artırılacak.

KARABÜK (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığınca çiftçilere verilen üretim destekleriyle 2021-2022 sezonunda hububat ve yem bitkisi ekim alanları artırılacak.

Hububat ve yem bitkileri üretiminin ağırlıklı olduğu Karabük'te Tarım ve Orman Bakanlığınca çiftçilere verilen destekler sürüyor.

Hububat tohumlarında yüzde 40, yem bitkileri tohumlarında yüzde 50 üretim desteğiyle 2021-2022 üretim sezonunda 177 bin dekar alanda hububat, sonbaharda ise 67 bin 300 dekar alanda yem bitkisi ekimi yapılacak.

İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, AA muhabirine, eylül ayında Karabük'ün yeterli yağışı aldığını söyledi.

Hububat ve yem bitkileri ekimlerinin başladığını bildiren Ayvalık, " İlimizde 2021-2022 üretim sezonu için 158 ton buğday, 52 ton arpa, 78 ton tritikale, 14,2 ton yem bezelyesi ve 8 ton Macar fiği tohumluğu dağıtımı yapacağız. Dağıtımlarımız başladı. Yaklaşık 10 gün devam edecek." dedi.

Dağıttıkları tohumlar ve üreticilerin kendi tohumlarıyla 177 bin dekar alanda hububat ekimi gerçekleştirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Ayvalık, şunları kaydetti:

"Bu, bir önceki yıla göre bütün üretim alanlarımızda yüzde 11,5'lik ekim alanının artışına tekabül etmektedir. Yem bitkileri üretimimiz de 2021-2022 sezonunda 67 bin 300 dekar civarında olmasını hedefliyoruz ki bu sadece sonbahar ekimleri. Yem bitkilerinde de yüzde 7,35'lik artışımız var. İlkbahar döneminde de adi fiğ ve silajlık mısır tohumlarını üreticilerimize getireceğiz."

Karabük'te tohum destekleriyle hububat ve yem bitkisi ekimi artıyor

Karabük'te tohum destekleriyle hububat ve yem bitkisi ekimi artıyor

Karabük'te tohum destekleriyle hububat ve yem bitkisi ekimi artıyor

Karabük'te tohum destekleriyle hububat ve yem bitkisi ekimi artıyor

AA / Orhan Kuzu - Ekonomi Haberleri
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