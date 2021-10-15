KARABAĞ'A, TEKİRDAĞ'DAN TRENLE TOHUM SEVKİYATI - Haberler
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KARABAĞ'A, TEKİRDAĞ'DAN TRENLE TOHUM SEVKİYATI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TEKİRDAĞ'dan, Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı Karabağ bölgesine, Trakya'dan ithal edilen, arpa ve buğday tohumlarının trenle sevkiyatı yapıldı.

TEKİRDAĞ (DHA) - TEKİRDAĞ'dan, Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı Karabağ bölgesine, Trakya'dan ithal edilen, arpa ve buğday tohumlarının trenle sevkiyatı yapıldı.

Azerbaycan, Ermenistan işgalinden kurtardığı Karabağ'da üreticilere dağıtılmak üzere Trakya'dan arpa ve buğday tohumları ithal etti. Edirne ve Tekirdağ'daki firmalardan alınan tohumlar, geçen yıl uluslararası taşımacılığa açılan Tekirdağ Garı'na araçlarla getirildi. Burada vagonlara yüklenen 28 konteyner, trenle Azerbaycan'a götürülmek üzere yola çıkarıldı.

Azerbaycan'a direkt gönderilen trenin bağlı olduğu Medlog firmasının lojistik yöneticisi Erdem Özen, "Bu bizim Tekirdağ istasyonunda ilk defa gerçekleştirdiğimiz bir operasyon. Bizim için bir ilk. Bizim için burada iki tane ilk var. Burada 45'lik konteynır elleçleme hizmetini ilk defa veriyoruz. Azerbaycan, Ermenistan savaşı sonrası kurtarılmış bölgeye bizim aracı olduğumuz arpa ve buğday tohumu sevkine dahil olduk. Bunun devamı geleceği bilgisi de var elimizde. Bu bakımdan da bizim için önemli bir gelişme. Tohumlar Edirne ve Tekirdağ'daki 2 tohum üretimi yapan firmalardan bizim araçlarımızla teslim alındı, istasyona getirildi. Buradan da çiftçilik yapılmak üzere Karabağ bölgesine sevk edilecek. Oradaki atıl araziyi çiftçiliğe uygun hale getirmek üzere sevkiyatlar yapılacak" dedi.

KARABAĞ'A, TEKİRDAĞ'DAN TRENLE TOHUM SEVKİYATI

KARABAĞ'A, TEKİRDAĞ'DAN TRENLE TOHUM SEVKİYATI

KARABAĞ'A, TEKİRDAĞ'DAN TRENLE TOHUM SEVKİYATI

KARABAĞ'A, TEKİRDAĞ'DAN TRENLE TOHUM SEVKİYATI

KARABAĞ'A, TEKİRDAĞ'DAN TRENLE TOHUM SEVKİYATI

KARABAĞ'A, TEKİRDAĞ'DAN TRENLE TOHUM SEVKİYATI

KARABAĞ'A, TEKİRDAĞ'DAN TRENLE TOHUM SEVKİYATI
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Haber: KARABAĞ'A, TEKİRDAĞ'DAN TRENLE TOHUM SEVKİYATI - Haberler
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