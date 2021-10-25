İSTANBUL (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Tem Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Akıncı- Ankara kavşakları, Ankara Çevre Otoyolu bağlantı yolunun 4-6. kilometrelerinde kavşak kolları bağlantı yolları yapım çalışmaları nedeniyle İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak devam ediyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Susurluk-Balıkesir kuzey kavşakları 1-4. kilometrelerinde bakım onarım çalışmaları nedeniyle çalışma programına göre önce İstanbul sonra İzmir istikametlerinde bant aktarma yapılarak ulaşım karşı istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Misis-Yılankale kavşakları 3-9. kilometrelerinde kavşak ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Kırıkkale- Kırşehir yolunun 38-49. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Kırşehir-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak devam ediyor.

Uşak-Banaz-Afyonkarahisar yolunun 50-52. kilometrelerinde hızlı tren hattı köprü ayağı yapım çalışmaları nedeniyle her iki yönde ulaşım servis yollarından gerçekleşiyor.

Korkuteli-Antalya yolunun 31-33. kilometrelerinde çelik tel ile şev stabilitesinin artırılması çalışmaları nedeniyle Korkuteli istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Antalya istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Nevşehir-Aksaray yolunun 21-23. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Elazığ-Malatya yolunun 51-52. kilometrelerinde (Kapıkaya Kavşağı) yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor.

Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun 32-72. kilometrelerinde Keşap, Geçilmez, Uluburun, Arıdurak, Kiliseburnu, Tirebolu1 ve Tirebolu2 tünellerinde kamera sistemleri bakım çalışması nedeniyle 08.00-18.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.