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Kapalıçarşı'da altın

AA / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi
Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,30 artışla 554,70 liradan tamamladı.

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,30 artışla 554,70 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 898,00 lira, Cumhuriyet altını 3.675,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,30 yükselişle 554,70 liradan işlem gördü.

Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBA

PERŞEMBE

KAPALIÇARŞI'DA ALTINAlışSatışAlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)547,30547,50554,50554,70
Cumhuriyet Ata Lira3.608,003.629,003.654,003.675,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)499,30503,30505,70509,70
Lira(Tam) Ziynet3.526,003.546,003.571,003.591,00
Yarım Ziynet1.763,001.773,001.786,001.796,00
Çeyrek Ziynet881,00886,00893,00898,00

AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi Haberleri
Altının gram fiyatı 555 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı 555 lira seviyesinden işlem görüyor
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