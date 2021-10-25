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Kapalıçarşı'da altın

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,36 azalışla 556,20 liradan tamamladı.

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,36 azalışla 556,20 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 900,00 lira, Cumhuriyet altını 3.685,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günü kapanışa göre yüzde 0,36 düşüşle 556,20 liradan işlem gördü.

Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

CUMA

PAZARTESİ

KAPALIÇARŞI'DA ALTINAlış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 558,00558,20556,00556,20
Cumhuriyet Ata Lira 3.677,003.698,003.664,003.685,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 509,00513,00507,00511,00
Lira(Tam) Ziynet 3.594,003.614,003.581,003.601,00
Yarım Ziynet 1.797,001.807,001.790,001.800,00
Çeyrek Ziynet 898,00903,00895,00900,00

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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