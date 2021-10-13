Kapalıçarşı'da altın
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,81 artışla 522,00 liradan tamamladı.
İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,81 artışla 522,00 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 845,00 lira, Cumhuriyet altını 3.461,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,81 yükselişle 522,00 liradan işlem gördü.
Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|512,50
|512,70
|521,80
|522,00
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.377,00
|3.398,00
|3.440,00
|3.461,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|467,40
|471,40
|476,00
|480,00
|Lira(Tam) Ziynet
|3.300,00
|3.320,00
|3.362,00
|3.382,00
|Yarım Ziynet
|1.650,00
|1.660,00
|1.681,00
|1.691,00
|Çeyrek Ziynet
|825,00
|830,00
|840,00
|845,00
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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