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Kapalıçarşı'da altın

AA / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi
Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,2 artışla 506,00 liradan tamamladı.

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,2 artışla 506,00 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 820,00 lira, Cumhuriyet altını 3.355,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 0,2 yükselişle 506,00 liradan işlem gördü.

Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

CUMA

PAZARTESİ

KAPALIÇARŞI'DA ALTINAlışSatışAlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)505,00505,20505,80506,00
Cumhuriyet Ata Lira3.328,003.349,003.334,003.355,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)460,50464,50462,00466,00
Lira(Tam) Ziynet3.252,003.272,003.258,003.278,00
Yarım Ziynet1.626,001.636,001.629,001.639,00
Çeyrek Ziynet813,00818,00815,00820,00

AA / Yunus Türk - Ekonomi Haberleri
Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 504 liradan işlem görüyor

Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 504 liradan işlem görüyor
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