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Kapalıçarşı'da altın

AA / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi
Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,6 artışla 505,20 liradan tamamladı.

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,6 artışla 505,20 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 818,00 lira, Cumhuriyet altını 3.349,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,6 yükselişle 505,20 liradan işlem gördü.

Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE

CUMA

KAPALIÇARŞI'DA ALTINAlışSatışAlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)502,00502,20505,00505,20
Cumhuriyet Ata Lira3.310,003.331,003.328,003.349,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)458,00462,00460,50464,50
Lira(Tam) Ziynet3.234,003.254,003.252,003.272,00
Yarım Ziynet1.617,001.627,001.626,001.636,00
Çeyrek Ziynet809,00814,00813,00818,00

AA / Yunus Türk - Ekonomi Haberleri
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