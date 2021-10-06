Kapalıçarşı'da altın - Haberler Ekonomi
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Kapalıçarşı'da altın

AA / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi
Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,80 artışla 503,20 liradan tamamladı.

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,80 artışla 503,20 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 815,00 lira, Cumhuriyet altını 3.336,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,80 yükselişle 503,20 liradan işlem gördü.

Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

SALI

ÇARŞAMBA

KAPALIÇARŞI'DA ALTINAlışSatışAlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)499,00499,20503,00503,20
Cumhuriyet Ata Lira3.288,003.309,003.315,003.336,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)455,00459,00458,75462,75
Lira(Tam) Ziynet3.214,003.234,003.239,003.259,00
Yarım Ziynet1.607,001.617,001.620,001.630,00
Çeyrek Ziynet804,00809,00810,00815,00

AA / Yunus Türk - Ekonomi Haberleri
Altının gram fiyatı 502 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı 502 lira seviyesinden işlem görüyor

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Altının kilogramı 497 bin liraya geriledi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
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