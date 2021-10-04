Kapalıçarşı'da altın
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,48 artışla 502,20 liradan tamamladı.
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,48 artışla 502,20 liradan tamamladı.
Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 814,00 lira, Cumhuriyet altını 3.330,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günü kapanışa göre yüzde 0,48 yükselişle 502,20 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|499,60
|499,80
|502,00
|502,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.294,00
|3.315,00
|3.309,00
|3.330,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|455,80
|459,80
|458,00
|462,00
|Lira(Tam) Ziynet
|3.219,00
|3.239,00
|3.234,00
|3.254,00
|Yarım Ziynet
|1.609,00
|1.619,00
|1.617,00
|1.627,00
|Çeyrek Ziynet
|805,00
|810,00
|809,00
|814,00
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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