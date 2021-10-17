Kapadokya Ultra Trail Koşusu Ürgüp esnafının yüzünü güldürdü

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde 64 ülkeden yaklaşık 2 bin 500 sporcunun katılımıyla bu yıl yedincisi düzenlenen Salomon Kapadokya Ultra Trail Koşusu, ilçe esnafını memnun etti.

Ürgüp'te dün başlayan ve bugün düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek yarışlar için ilçeye gelen sporcular, yakınları ve teknik ekipler, konaklama tesislerindeki doluluk oranını yüzde 100'e ulaştırdı.

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, AA muhabirine, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere ilçe halkı adına teşekkür etti.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yarışların geçen yıl yapılamadığını anımsatan Aktürk, "64 ülkeden gelen 2 bin 500 sporcu, eşleri ve çocuklarıyla 5 binden fazla insanı misafir ediyoruz. İlçe ekonomisine çok ciddi katkıları olduğuna inanıyoruz. En önemlisi tüm dünya Ürgüp ve Kapadokya'nın güzelliklerini görüyor. Ürgüp'teki konaklama tesislerinde şu an için yer kalmadı." dedi.

Aktürk, diğer turistik merkezlerdeki konaklama tesislerinde de yoğunluk yaşandığını dile getirerek, "Ayrıca yarışları izlemek için çevre illerden çok katılım var. Konaklama, yeme içme, kafe, kuruyemişçiler başta olmak üzere tüm esnafa çok katkısı oldu. Pandemiden doğan sakinlikten sonra Ürgüp esnafımız için can suyu oluyor." diye konuştu.

Etkinliğin organizatörü Ayhan Aydın Güney de yarışların ilçeye milyonlarca lira katkı sunduğunu belirtti.

Etkinlikteki amaçlarından birinin de bölge turizmine ve esnafa destek sağlamak olduğunu aktaran Güney, "Yaklaşık 20 milyon lira katkısı oldu. Şu anda yaklaşık 2 bin oda dolmuş durumda. Restoranlar, bütün işletmeler dolu. Yüzlerce kişi balona biniyor." ifadelerini kullandı.

"Turizme ve küçük esnafa çok büyük katkısı var"

İlçedeki bir otelin sahibi Baran Numanoğlu ise böylesine başarılı bir organizasyonun parçası olmaktan mutlu olduklarını söyledi.

Etkinliğin, turizme ve küçük esnafa çok büyük katkısı olduğunu vurgulayan Numanoğlu, "Yabancı koşucularımız ile Türkiye genelinden çok katılımcı var. Aylar öncesinden rezervasyonlar yapılmıştı, otellerimizde doluluk oranımız yüzde 100. Pandemiden önceki yoğun günlerimizi yeniden hatırlamış olduk." dedi.

Lokanta işletmecisi Galip Aslantepe ise turizmin sakin bir evreye girdiği sonbaharda bu etkinlikle ciddi bir hareketlilik yaşadıklarını belirterek, "Organizasyona destek verenlere çok teşekkür ederiz, bize çok faydası olduğunu görüyoruz. Sezonun tam bitmesine yakın bir dönemde esnaf için iyi oldu." şeklinde konuştu.

Kuruyemiş dükkanı işleten Fatih Yavuz da ilçeye hareketlilik getiren benzer organizasyonların yapılmasını istediklerini kaydetti.