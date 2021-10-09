Kapadokya, Red Bull Dawn till Dusk'a ev sahipliği yapacak - Haberler Ekonomi
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Kapadokya, Red Bull Dawn till Dusk'a ev sahipliği yapacak

AA / Mehmet Fatih Erdoğdu - Haberler | Ekonomi
Kapadokya, Red Bull Dawn till Dusk'a ev sahipliği yapacak

Dağ bisikleti yarışlarına yeni bir soluk getiren Red Bull Dawn till Dusk 23 Ekim'de Kapadokya'da gerçekleştirilecek.

Dağ bisikleti yarışlarına yeni bir soluk getiren Red Bull Dawn till Dusk 23 Ekim'de Kapadokya'da gerçekleştirilecek.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, ???????Türkiye, zorlu formatıyla daha önce hiç görülmemiş bir bisiklet organizasyonuna ev sahipliği yapacak.

Manzarasıyla ziyaretçilerini kendine çeken Kapadokya'da dağ bisikleti severler unutamayacakları bir gün geçirecek. Dağ bisikletindeki 3 disiplin, cross-country, downhill ve enduroyu tek yarışa sığdıran Red Bull Dawn till Dusk, gün doğumu ve ilk hava balonunun kalkışıyla start alacak.

Katılımcılar, 4 etap ve toplam 35 kilometre sonunda Aşk Vadisi ve Kızıl Vadi'den geçip Uçhisar Kalesi'ndeki bitiş noktasına ulaşmaya çalışacak. Elde edilen 4 etap puanından 3'ünün geçerli olacağı ve en yüksek puanı alanın şampiyonluğu elde edeceği Red Bull Dawn till Dusk ile ilgili detaylı bilgi ve kayıt formu RedBull.com/dawntilldusk adresinde.

AA / Mehmet Fatih Erdoğdu - Ekonomi Haberleri
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