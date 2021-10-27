Kanadalı Telemus Systems şirketi, Türkiye'ye uygulanan ambargonun ardından iflas etti - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kanadalı Telemus Systems şirketi, Türkiye'ye uygulanan ambargonun ardından iflas etti

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Ekonomi

Karabağ savaşında Ermenistan yana tavır alarak Türkiye'ye İHA motoru ve elektro-optik ve kızılötesi kamera sistemleriyle ilgili ambargo kararı alan Kanadalı şirketler zor günler yaşıyor. Uluslararası pazarda operasyonel destek için istihbarat, gözetleme ve keşif sistemlerinin tasarımı ve geliştirilmesi konusunda çalışmalar yürüten Kanadalı Telemus Systems şirketi, Türkiye'ye uygulanan ambargo sonrasında iflas etti.

Azerbaycan'ın, Ermenistan işgali altındaki topraklarını geri alma sürecinde yürüttüğü operasyonlarda Türkiye'den tedarik edilen İha ve Siha'lar önemli rol oynadı. İnsansız hava araçlarının kullanıldığı operasyonlarda, Ermenistan ordusuna ağır kayıplar verdirilirken, Dağlık Karabağ 44 günde geri alındı.

Kanada ise Ermenistan'dan yana tavır takınarak, Türkiye'ye ambargo uygulamaya karar verdi. Savunma alanında faaliyet gösteren çeşitli Kanadalı şirketler, Türkiye'ye İHA motoru ve elektro-optik ve kızılötesi kamera sistemleriyle ilgili ambargo kararı aldı.

Kanada hükümetinin ambargo kararı alması nedeniyle bu durumdan etkilenen şirketlerden olan Telemus Systems iflas etti. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Telemus Systems'ın Türkiye'deki müşterisi konumundaydı.

Uluslararası pazarda operasyonel destek için istihbarat, gözetleme ve keşif sistemlerinin tasarımı ve geliştirilmesi konusunda çalışmalar yürüten Ontario merkezli şirket, 24 Ağustos'ta iflas başvurusunda bulundu.

Kanadalı Telemus Systems şirketi, Türkiye'ye uygulanan ambargonun ardında iflas etti

Firma, yaptığı başvuruda, üzerinde 638.6 bin dolarlık borç kaldığını belirtti. Bu miktarın 120.9 bin dolarının CM Computer şirketine, 330.1 bin dolarının çalışanlara olduğu kaydedildi.

Geçen yıl alınan yaptırım kararları nedeniyle 360 bin dolar zarara uğrayan Telemus Systems'ın bu yıl ise ilk 7 aylık sürece dair geliri 0 dolar olarak kayıtlara geçti. Ambargo mağduru şirket, yaklaşık 1.1 milyon dolar zarara uğradı.

Son 20 yılda savunma sanayiinde yaptığı atılımlarla ve gerçekleştirdiği ihracatlarla adından söz ettiren Türkiye, Kanada'nın ambargosunun ardından yerli imkanları devreye aldı. ASELSAN tarafından geliştirilen ve insansız hava araçlarına entegre edilebilen elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi CATS sayesinde bu alanda dışa bağımlılık sonlandırıldı.

Kanadalı Telemus Systems şirketi, Türkiye'ye uygulanan ambargonun ardından iflas etti
Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Rus vekilden ilginç SİHA itirafı: Bizi, Çin malı olduğuna ve makine tüfekle vurulabileceğine ikna ettiler

Rus vekilden ilginç SİHA itirafı: Bizi, Çin malı olduğuna ve makine tüfekle vurulabileceğine ikna ettiler

 2022 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

2022 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title