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Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Konferansı Türksat desteğiyle gerçekleştirilecek

AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Haberler | Ekonomi
Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Konferansı Türksat desteğiyle gerçekleştirilecek

Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Konferansı, Türksat'ın iletişim desteği ile 14-15 Ekim'de sanal ortamda düzenlenecek.

Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Konferansı, Türksat'ın iletişim desteği ile 14- 15 Ekim'de sanal ortamda düzenlenecek.

Türksat'tan yapılan açıklamaya göre, bu yıl 3'üncüsü düzenlenen konferans, Türkiye'nin en büyük sanal konferansı olma özelliğini taşıyor.

Konferansta, milli teknoloji hamlesi, dijital dönüşüm, 5G teknolojisi, nesnelerin interneti, büyük veri ve siber güvenlik, kişisel verilerin korunması kanunu, akıllı şehirler, blockchain gibi birçok önemli konu sektörün uzman isimleri tarafından ele alınacak.

Etkinliğe 2 binin üzerinde katılımcı ve 45'in üzerinde konuşmacı iştirak edecek. Konferansta, kamu kurumları, üniversiteler, enstitüler, dernekler, sanayi ve ticaret odaları ile teknoloji sağlayıcı firmalardan üst düzey isimler yer alacak.

Sanal fuar alanında 50'nin üzerinde serginin yer alacağı etkinlikte, yuvarlak masa toplantıları da gerçekleştirilecek.

Konferans için "https://gictc.com.tr" internet adresi üzerinden kayıt yapılabiliyor.

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AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Ekonomi Haberleri
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