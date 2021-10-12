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Kahta'da ikinci kapalı semt pazarı yapılıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Kahta'da ikinci kapalı semt pazarı yapılıyor

Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediyesi tarafından Yavuz Selim Mahallesi'ne kazandırılan çok amaçlı kapalı semt pazarının ikincisi ilçenin yoğun nüfuslu yerleşim yeri olan Cumhuriyet mahallesine kuruluyor.

Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediyesi tarafından Yavuz Selim Mahallesi'ne kazandırılan çok amaçlı kapalı semt pazarının ikincisi ilçenin yoğun nüfuslu yerleşim yeri olan Cumhuriyet mahallesine kuruluyor.

Kahta Belediyesi, mahalle sakinlerinin mevsim koşullarından etkilenmeden konforlu bir şekilde alışveriş yapacağı kapalı semt pazarlarını ilçe genelinde yaygınlaştırılmaya devam ediyor. Cumhuriyet mahallesinde alt yapı ve zemin dolgu çalışmaları sürdürülen semt pazarı inşaatı ile birlikte çevresinde bulunan ve kapalı olan yollarda açılmaya başlandı.

Hizmet üretirken Kahta halkının konforunu ve yaşam standardını yükseltmek hedefiyle çalıştıklarını ifade eden Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, "İlçemizin ikinci Çok Amaçlı Kapalı Semt Pazarı'nı Cumhuriyet mahallemizde inşa etmeye başlamış bulunuyoruz. Alt yapı çalışmaları sürdürülen Semt Pazarı'mızın inşaatı ile birlikte çevresinde bulunan ve kapalı olan yolları da açmaya başlıyoruz. 3 Nolu Sağlık Ocağı civarında bin 600 metrekare kapalı alandan oluşan projemizin içerisinde 60 metrekare de Muhtar Evi yer alıyor. Cumhuriyet Mahallesi sakinlerimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kahta'da ikinci kapalı semt pazarı yapılıyor

Kahta'da ikinci kapalı semt pazarı yapılıyor

Kahta'da ikinci kapalı semt pazarı yapılıyor

Kahta'da ikinci kapalı semt pazarı yapılıyor

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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