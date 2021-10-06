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Kahramanmaraş, tarihinin en büyük ihracatını gerçekleştirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Kahramanmaraş, tarihinin en büyük ihracatını gerçekleştirdi

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin Eylül 2021 ihracat verilerine göre aralarında Kahramanmaraş'ın da bulunduğu 16 il, tarihlerinin en yüksek aylık ihracatını gerçekleştirdi.

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin Eylül 2021 ihracat verilerine göre aralarında Kahramanmaraş'ın da bulunduğu 16 il, tarihlerinin en yüksek aylık ihracatını gerçekleştirdi.

Türkiye ihracatı Eylül ayında yılın aynı ayına göre yüzde 30 artarken, Kahramanmaraş ihracatı Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 72 oranda yükselerek 135 milyon doları aştı. Öte yanda, Kahramanmaraş ihracatı 2021 yılı Ocak-Eylül dönemi itibariyle ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 59 artışla 989 milyon dolara ulaştı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şahin Balcıoğlu, "İhracatta Türkiye ortalamasının çok üzerinde büyüme sağladık. Kahramanmaraş iş dünyası olarak kalite ve termin avantajımızı iyi kullanarak mevcut pazarlardaki konumumuzu güçlendirirken yeni pazarlara açılarak ihracatta ciddi başarılara imza atıyoruz. 2021 yılını pandemiye rağmen ihracatta atılım yılı olarak değerlendiriyoruz. Tüm gücümüzle bunun için çalışıyoruz. Dört yüz ihracatçı şirketimizle 130 ülkeye ihracat yapıyoruz. Yatırım müracaatlarına baktığımızda önceki yılara göre ciddi ölçüde yükseliş var. 2020 ve 2021 döneminde yapılan yatırım müracaatı 14 milyar lirayı geçmiş durumda ve bu yatırımlar hızla üretime geçerek üretim, ihracat, istihdam ve sosyal kalkınmayı hızlandıracak. Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası olarak ilimizde organize sanayi bölgelerinin geliştirilmesi, turizmde yeni alanların açılması, havayolu başta olmak üzere ulaşım imkanlarının artırılması gibi başlıca konularda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kahramanmaraş'ın bunlara çok ihtiyacı var" diye konuştu.

İhracattaki artışın kent ekonomisi için çok önemli olduğuna dikkat çeken Balcıoğlu, "Şehrimizde sanayileşme ile birlikte gelen ihracattaki artış kent ekonomisi için çok önemli. Üretim ve ihracatta Kahramanmaraş'ın yükselen bir başarıya sahip olduğu bariz şekilde görünüyor. Bu gayretlerinden dolayı tüm iş dünyamızı, ihracatçılarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyorum" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, tarihinin en büyük ihracatını gerçekleştirdi

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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