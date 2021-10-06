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Kahramanmaraş'tan eylül ayında 135,1 milyon dolarlık ihracat

AA / Tunahan Akgün - Haberler | Ekonomi
Kahramanmaraş'tan eylül ayında 135,1 milyon dolarlık ihracat

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Başkanı Şahin Balcıoğlu, eylül ayında yaklaşık 135.1 milyon dolarlık dış satım gerçekleştiren kentin, tarihindeki en yüksek aylık bazlı ihracat seviyesine ulaştığını bildirdi.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Başkanı Şahin Balcıoğlu, eylül ayında yaklaşık 135.1 milyon dolarlık dış satım gerçekleştiren kentin, tarihindeki en yüksek aylık bazlı ihracat seviyesine ulaştığını bildirdi.

Balcıoğlu, oda binasında gazetecilere, kentin ihracattaki potansiyelinin her geçen gün arttığını söyledi.

Kahramanmaraş'ın eylül ayı ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 72 arttığını anlatan Balcıoğlu, kentin ihracatının şu an 989 milyon dolara ulaştığını vurguladı.

Balcıoğlu, geçen yıl ocak-eylül ayları arasında sıralamasında Kahramanmaraş'ın en çok ihracat yapan şehirler arasında 20. sırada bulunduğunu, bu yılın aynı döneminde de 17. sıraya yükseldiğini aktararak, şöyle konuştu:

"Arkadaşlarımızın gayretleri meyvelerini verdi, sonuçlar almaya başladık. Geçen yıl 85-90 milyon dolar aylık ihracatı olan ilimizin eylül ayında ihracat rakamları açıklandı ve sonuçlar bizleri sevindirdi. 16 il, ihracat rakamında Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakama ulaştı ve bu illerden birisi de Kahramanmaraş. Geçen yılın aynı ayına göre ihracatını yüzde 72 arttırarak 135.1 milyon dolara ulaştık. Hedefimiz belliydi, 1 milyar dolar tekstilde, 300 milyon dolar çelik mutfak eşyasında ve toplam 2021 yılı hedefimiz 1.5 milyar olacak diye planlamıştık. Buraya doğru hızla yürüyoruz. Bundan da son derece keyifli ve mutluyuz."

İhracat yapan firmaları tebrik eden Balcıoğlu, "130 ülkeye ihracat yapan ihracatçı firmalarımızın önünde saygıyla eğiliyorum. Onların bu gayretlerini kutluyorum. Yeni başlayan arkadaşlarımıza da başarılar diliyorum. İhracat Destek Ofisimizde çalışan arkadaşlarımızın da gayretlerinden dolayı da ihracatımız her geçen gün artacak." diye konuştu.

AA / Tunahan Akgün - Ekonomi Haberleri
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Haber: Kahramanmaraş'tan eylül ayında 135,1 milyon dolarlık ihracat - Haberler Ekonomi
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