AKDENİZ, MERSİN (İHA) - - Kahramanmaraş'ta tezgahlarda balık bolluğu

Balık pazarında tatlı su balığının yanı sıra Akdeniz ve Karadeniz'den getirilen 90 farklı balık tezgahlarda müşterileri bekliyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş balık pazarındaki tezgahları 90 çeşit balık süslüyor. Alışverişin yoğun olduğu balık pazarında fiyatların ise geçen yıllara oranla aynı olduğu belirtiliyor.

Onikişubat İlçesi Şazibey Mahallesinde faaliyet gösteren balık pazarında tatlı su balığının yanı sıra Akdeniz ve Karadeniz'den gelen balıklar satılıyor. Tezgahlarda, 90 farklı balık müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Balığın tazeliğine göre fiyatlarda değişkenlik yaşanırken istavrit 25, palamut 35, mezgit 40, çupra 35, levrek 55, hamsi 25 liradan satılıyor.

Balıkçı esnafı İbrahim Sarı, "Sezondayız ve artık bol bol hamsi ve diğer balıklardan gelmeye başladı. Müşteri bol, alışveriş iyi ve balıklarımız güzel. Balık çarşımızdaki esnaflarımızda yaklaşık 90 farklı balık çeşidimiz var. Fiyatlarımız ise geçen yıllara göre aynı değişen çok fazla bir şey yok. Hamsi geçen yıl da 25-30 liraydı bu yılda aynı. Aynı şekilde diğer balıklarımız da fiyatlarımız aynı. Sağlıklı kalmak için balığın hayatımızda çok önemli bir yeri var. Balık yiyin sağlıklı kalın" dedi.