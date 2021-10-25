KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ta işverenden fabrika işçilerine destek

KMTSO Başkanı Şahin Balcıoğlu, "Kahramanmaraş'taki işletmeler, çalışanlarımıza kasım, aralık ve ocak aylarındaki 3 ay maaşlarına destek olmak için farklı oranda artış yaptı"

Balcıoğlu: "Bir buçuk milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracatını bu ay yaptık"

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şahin Balcıoğlu, "Kahramanmaraş'taki işletmeler çalışanlarımıza Kasım, Aralık ve Ocak aylarında 3 ay maaşlarına destek olmak için bir artış yaptılar. Birçok işletmemiz yaptı ve yapmayanların da bu hafta içinde yapacağını tahmin ediyorum" dedi.

Kahramanmaraş'ın ekonomik anlamda güçlü bir kent olduğunu ifade eden Balcıoğlu, Cumhuriyet tarihinde en yüksek ihracat rakamına ulaşıldığını belirtti. Kahramanmaraş'ın ihracat rakamlarında hedefinin bir buçuk milyar dolar olduğunu söyleyen Başkan Balcıoğlu, "Kahramanmaraş'ın ihracatı bizi mutlu eden bir seviyeye geldi daha da yukarı çıkacağız. 2021 yılı için pandemiye rağmen hedeflediğimiz bir ihracat rakamı vardı. 1 milyar dolar ihracatımızı bir buçuk milyar dolara çıkaracaktık. Bu kayıtlı ihracatımız tabi yanılmayalım. Mesele biz denizi olmayan ve balık ihracatı yapan bir iliz. Ciddi de balık ihraç ediyoruz ama kayıtlarımızda bir kilogram balığımız yok. Balıklar başka illerden özellikle Bodrum'dan çıkışı yapılıyor. Bu yıl 1 milyar dolar tekstil, 300 milyon dolar metal mutfak eşyası ve diğerleriyle birlikte gıda altın gibi ürünlerle bir buçuk milyar dolar ihracat hedeflemiştik. Biz geçen ay ile beraber 1 milyar dolara yaklaştık. Bu bizi mutlu ediyor ve cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracatını bu ay yaptık" dedi.

Son zamanlarda ülke genelinde yaşanan ekonomik kırılmalar sonrası kentteki iş insanlarıyla birlikte hareket ederek çalışanlarının mağdur olmaması için bir dizi önlemler aldıklarını ifade eden Balcıoğlu, "Ekonomide kırılganlıklar ve dalgalanmalar oluyor maalesef bunlardan Kahramanmaraş da nasibini alıyor. Bu bazen lojistikte ciddi fiyat artışları neden oluyor yüzde 300 ve 400'leri görebiliyoruz. Bunların hepsinin olumsuz yansımaları dolar olarak da herkese ve ekonomiye, enflasyona, alım gücüne ve insanların günlük hayatlarına yansıyor. Biz birlik olduğumuz her konuda güçlü olduk ve problemlerimizin hepsini de çözdük. Biz aynı şeyi düşünüp, aynı şeyi tartıştığımızda başarılı oluruz. İşvereni ve diğer insanları hepsi bir bütün, biri olmayınca diğerini olmayacağı belli. Sanayicilik çok iyi bilinmesi gereken bir şey örneğin bir işletmede ortadaki makinanızın bir cıvatası 1 lira değerinde bile olsa gece saat 12'de eğer kırılmışsa yerine yedeği yoksa siz, çalıştıramazsınız işletmenizi ve arkadan gelen öne gidemez mal kalır ve tıkanır" diye konuştu­.

Kentteki fabrikalarda çalışan işçilere 3 aylık maaşlarında farklı oranlarda maddi destekler sağlandığını ifade eden Balcıoğlu, "Biz bu konuda ne yapabiliriz diye düşündük işletmelerimizin birçoğu yaptı ve geçen haftaydı biz bunu açıklayacaktık bir fuara gitmiştik. Kahramanmaraş'taki işletmeler çalışanlarımıza Kasım, Aralık ve Ocak aylarında 3 ay maaşlarına destek olmak için bir artış yaptılar. Birçok işletmemiz yaptı ve yapmayanların da bu hafta içinde yapacağını tahmin ediyorum. Böyle bir destek olalım dedik çalışanlarımıza. Destek sadece çalışanlara değil, aldığı gibi doğruca çarşıya gidecek ve esnafımız ile alışveriş edecek. Esnafımız da burada kazanacak. Küçük damlalar olacak ama bu bir sel olacak. Bu sel iyi bir sel, bu sel ekonomimize bir nebze de olsa hareket verecek ve katkı sağlayacak. Bu ekonomide yeni değil. Yıllardan beri kırılganlıkları yaşadık. Bir gece olan olayları yaşadık. Kahramanmaraş insanı, sanayicisi ve esnafı buna alışık" dedi.