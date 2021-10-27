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Kahramankazan'da fırsatçılara göz açtırılmıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Kahramankazan'da fırsatçılara göz açtırılmıyor

Kahramankazan Belediyesi Zabıtası, marketler ve gıda satışı yapılan işletmelerde fiyat artışlarıyla fırsatçılık yapılmaması için sürdürdüğü denetimlerini sıklaştırdı.

KAHRAMANKAZAN, ANKARA (İHA) - Kahramankazan Belediyesi Zabıtası, marketler ve gıda satışı yapılan işletmelerde fiyat artışlarıyla fırsatçılık yapılmaması için sürdürdüğü denetimlerini sıklaştırdı. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, fırsatçılara geçit vermeyerek, vatandaşın mağdur olmaması için görevlerinin başında olduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kabine Toplantısı sonrasında son dönemde artan gıda fiyatlarına ilişkin yaptığı, "Yaşanan fiyat artışlarının vatandaşlarımızı bunaltmaması için gereken tedbirleri alıyoruz. Fırsatçılara da göz açtırmayacağız. Bu konudaki denetimleri sıkılaştırıyoruz" açıklamasının ardından, Kahramankazan Belediyesi Zabıtası bu alanda sürdürdüğü denetimlerini artırdı. Ekipler, gıda, sebze, meyve ve hijyen ürünlerinin fahiş fiyatlarla satılmaması için denetimlerine aralıksız devam ediyor. Zabıta ekipleri, market, pazar yeri, gıda, hijyen ve tüketim maddesi üretilen ve satılan tüm iş yerlerini mercek altına aldı. Bu kapsamda rutin olarak yaptıkları denetimleri artıran ekipler, 7/24 esasına göre, fırsatçılara ve fahiş fiyat artışı yapılmasına izin vermiyor. Ekipler market, pazar yeri, gıda, hijyen ve ihtiyaç maddesi satışı yapılan tüm iş yerlerini ayrıntılı olarak denetliyor. İş yerlerinde ruhsat, fatura, etiket kontrolü yapan ekipler, ayrıca ürünlerin sağlıklı olup olmadığını da denetliyor. Denetimlerde ürünlerin reyon etiket fiyatlarıyla kasadaki fiyatları karşılaştırılıyor. Reyon fiyatıyla kasa fiyatı farklı çıkar ise kanun gereği tespit tutanağı tutularak, cezai işlem yapılması için gerekli işlemler uygulanıyor.

"Görevimizin başındayız"

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, bu kapsamda rutin olarak yaptıkları denetimleri daha da sıklaştırdıklarını belirterek, denetimlerin aralıksız olarak sürdürüleceğini söyledi. Vatandaşların mağdur edilmemesi için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Oğuz, "Fırsatçılara ve fahiş fiyat artışlarına ilçemizde geçit vermiyoruz, vermeyeceğiz. Vatandaşımızı mağdur ettirmeyiz" dedi. - ANKARA

Kahramankazan'da fırsatçılara göz açtırılmıyor

Kahramankazan'da fırsatçılara göz açtırılmıyor

Kahramankazan'da fırsatçılara göz açtırılmıyor

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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