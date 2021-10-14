JW Marriott İstanbul Bosphorus'a

İSTANBUL (AA) - JW Marriott İstanbul Bosphorus, dünya çapında lüks sektörünün en prestijli ödülleri arasında kabul edilen Dünya Lüks Otel Ödülleri'nde "Lüks Otel Ödülü'" ve "Lüks Şehir Spa'sı'" kategorilerinde ödülün sahibi oldu.

JW Marriott'tan yapılan açıklamaya göre, Galataport'un yanında eklektik Karaköy'de yer alan İstanbul'un ilk JW Marriott oteli JW Marriott İstanbul Bosphorus hem yerli hem de yabancı turistler için kısa sürede cazibe merkezi haline gelirken bir yandan da dünya çapında ödülleri toplamaya devam ediyor.

4 haftalık bir süre boyunca 300 binden fazla uluslararası gezginin oylarıyla kazananların belirlendiği Dünya Lüks Otelleri Ödülleri'nde "Lüks Otel Ödülü" ve "Lüks Şehir Spa'sı'" ödüllerinin kazananı JW Marriott İstanbul Bosphorus oldu.

LEED Gold sertifikalı 5 yıldızlı bir otel olan, İstanbul'un yükselen semti Karaköy'ün Boğaz kıyısında yer alan ve 180 yıl önce İtalyan mimarlar tarafından inşa edilen tarihi Veli Alemdar Han'ın yenilenerek dönüştürüldüğü JW Marriott Istanbul Bosphorus, eşsiz İstanbul ve Boğaz manzarası, heyecan yaratan yiyecek ve içecek alanları, modern ve zarif tasarıma sahip konforlu odaları ile konuklarına huzur ve konfor sağlıyor.

JW Marriott İstanbul Bosphorus'daki Spa at JW Istanbul ise terapi odaları, geleneksel Türk Hamamı, İstanbul'un ışıltılı siluetini gözler önüne seren havuzu ile eşsiz ve unutulmaz bir deneyim sunuyor.