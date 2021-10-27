İzmir su kesintisi! 27 Ekim Çarşamba İzmir'de sular saat kaçta gidecek, saat kaçta gelecek? Su kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri?

İZMİR (Haberler.com) - İZSU'dan yapılan açıklamada İzmir'in çeşitli ilçelerinde su kesintisi olacağı ifade edildi. Peki, İzmir su kesintisi! 27 Ekim Çarşamba İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler neresi? İzmir'de sular ne zaman gidecek, ne zaman gelecek? İşte 27 Ekim Çarşamba İzmir'de su kesintisi olacak ilçeler?

İZMİR'DE SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER!

KİRAZ SIRIMLI 08.09.2021 saat 14:35 tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır. Diğer SIRIMLI MAHALLESİNİ BESLEYEN İÇMESUYU KUYULARININ SU MİKTARINDA ÖNEMLİ ÖLÇÜDE DÜŞÜŞ VARDIR. BU YÜZDEN SIRIMLI MAHALLESİNE DÖNÜŞÜMLÜ OLARAK SU VERİLMEKTE VE BÖLGE BÖLGE SU KESİNTİSİ GÖRÜLEBİLMEKTEDİR. . ÖDEMİŞ OVAKENT, KONAKLI, BOZCAYAKA, MESCİTLİ, EMİRLİ, PİRİNÇÇİ, BIÇAKÇI 27.10.2021 saat 11:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır. Elektrik Arızası ÖDEMİŞ İLÇESİ GEDİZ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI OVAKENT, KONAKLI, BOZCAYAKA, MESCITLI, EMIRLI, PIRINÇÇI, BIÇAKÇI, MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.

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