İTÜ ETA Vakfı Doğa Kolejleri'nde "Cumhuriyet" etkinliği

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji'nin tüm kampüslerinde törenlerle kutlandı.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji'nden yapılan açıklamaya göre gerçekleştirilen törenlerde milli mücadele kahramanları ve Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk saygıyla anıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törenlerde Cumhuriyet valsinden şiire, Cumhuriyet bandosundan oratoryoya, Yaşasın Cumhuriyet drama gösterisinden Cumhuriyet korosuna kadar birçok etkinlik gerçekleştirildi.

Öğrenciler, kendi tasarımları olan "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" temalı panolar ve görsel çalışmalar ile tüm kampüsleri kırmızıya boyadı.

Cumhuriyet defilesi, vals gösterisi ve koro seslendirmeleri ile tüm İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Kampüslerinde bayram coşkusu yaşandı. Cumhuriyet ve Kurtuluş Savaşını anlatan gösteriler ile Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere milli mücadeleye destek olan tüm kahramanlar gerçekleştirilen törenle anıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurucu Temsilcisi Serhat Özeren çağdaş eğitimin Cumhuriyet'in güvencesi olduğuna vurgu yaparak, "İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji olarak her zaman Cumhuriyet'e yakışan, uygar ve çalışkan bireyler yetiştirmeyi amaç edinerek 29 Ekim'i coşkuyla kutluyoruz." ifadesini kullandı.

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