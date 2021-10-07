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İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji'nin hayvansever öğrencileri sevimli dostları için iş başında

AA / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi
İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji'nin hayvansever öğrencileri sevimli dostları için iş başında

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji'nin hayvansever öğrencileri, 8. kez gerçekleştirilen "Bir Kap Mutluluk" projesi kapsamında Bana Göz Kulak Ol Derneği ile iş birliği sağlayarak ormanları yuva edinmiş sokak hayvanları için yardım kampanyası düzenledi.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji'nin hayvansever öğrencileri, 8. kez gerçekleştirilen "Bir Kap Mutluluk" projesi kapsamında Bana Göz Kulak Ol Derneği ile iş birliği sağlayarak ormanları yuva edinmiş sokak hayvanları için yardım kampanyası düzenledi.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji'nden yapılan açıklamaya göre, "Hayvanları bir gün değil, her gün korumalıyız" diyerek yola çıkan İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji öğrencileri, Bana Göz Kulak Ol Derneği ile iş birliği yaparak yardım kampanyası başlattı. Yarına kadar İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji kampüslerine kedi-köpek maması getiren herkes yardım kampanyasına katkı sağlayabiliyor.

Her kampüste mama toplama köşeleri oluşturan öğrenciler, çevrelerindeki insanlarda da farkındalık oluşturmak için "Hayvan Hakları Yürüyüşü" gerçekleştirdi.

Tüm İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji ailesi, "Bir Kap Mutluluk Projesi" kapsamında gerçekleştirdiği etkinlikler ile öncelikle hayvan haklarına dikkati çekmek, doğada yalnız olmadığımızın bilincine varmak, hayvanları koruma adına farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kapsamında tüm İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji kampüslerinde gerçekleştirilen etkinliklerde, hayvanların da insanlar kadar doğada yaşama hakları olduğunun ve hayvanları sevebilmenin, onlara yardım edebilmenin insanların en büyük yeteneği olduğunun bilincinin erken yaşlarda kazanılmasının önemi vurgulanıyor.

Böyle önemli bir projeye imza attıkları için mutluluk duyduğunu belirten İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji öğrencileri, destek ve yönlendirmeleri için okullarına teşekkür etti.

"Yıl içinde geliştirmeyi sürdüreceğimiz projelerle sevimli dostlarımızı unutmayacağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Ekoloji Bölüm Başkanı Merve Topçuoğlu, öğrencilerin hayvanlarla olan ilişkilerinin güçlenmesi, doğa ve hayvan sevgisiyle büyümeleri için gayret gösterdiklerini aktardı.

Topçuoğlu, "Öğrencilerimiz, kampüslerimizdeki hayvanlarla serbestçe oyun oynuyor, birlikte vakit geçirmekten büyük keyif alıyorlar. Yıl içinde geliştirmeyi sürdüreceğimiz projelerle sevimli dostlarımızı unutmayacağız." ifadelerini kullandı.

Bana Göz Kulak Ol Derneği Kurucusu Özge Özder de "Sokaktaki can dostlarımız için bıraktığınız mamaları, Bana Göz Kulak Ol Derneği olarak biz de can dostlarımıza bağışlayacağız. Size sokaktaki can dostlarım adına teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

AA / Yunus Türk - Ekonomi Haberleri
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Haber: İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji'nin hayvansever öğrencileri sevimli dostları için iş başında - Haberler Ekonomi
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