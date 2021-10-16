İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji III. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi'nde - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji III. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi'nde

AA / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi
İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji III. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi'nde

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji coğrafya öğretmenleri, 14 Ekim'de başlayan ve 17 Ekim tarihine kadar devam edecek III.Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi'nde 4 gün boyunca yurt içinden ve yurt dışından alanında uzman coğrafya eğitimcilerinden ders alarak birçok atölye çalışmalarına katılacak.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji coğrafya öğretmenleri, 14 Ekim'de başlayan ve 17 Ekim tarihine kadar devam edecek III.Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi'nde 4 gün boyunca yurt içinden ve yurt dışından alanında uzman coğrafya eğitimcilerinden ders alarak birçok atölye çalışmalarına katılacak.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji açıklamasına göre, İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji coğrafya öğretmenleri aynı zamanda kongre kapsamında eğitim de verecek.

Kongre kapsamında coğrafya öğretmenleri alanında uzman akademisyenlerden, Web 2.0 Araçlarıyla İnteraktif Harita, Bulut Gözlemciliği,Storymaps,6 Şapka Yönteminin Coğrafya Derslerinde Kullanılması, Coğrafya Öğretimi İçin Artırılmış Gerçeklik Materyallerinin Hazırlanması,Astronomi Atölyesi ve Coğrafya Öğretimine Yönelik Öykü Hazırlama gibi pek çok konu üzerinde atölye çalışmalarında eğitim alacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurucu Temsilci Serhat Özeren, "Ana teması 'Güçlü Coğrafya Eğitimi, Güçlü Gelecek ve Yaşam İçin Coğrafya Eğitimi' olarak belirlenen bu yılki III.Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi'nde yerli ve yabancı akademisyenlerin yapacakları katkılar, coğrafya eğitiminin daha iyi yerlere gelmesinde önemli bir etkiye sahip olacaktır. Daha önce de olduğu gibi, özellikle eğitim alanındaki projelere destek vermeye devam edeceğiz." dedi.

Özeren, "İTÜ ETA VAKFI Doğa Koleji, coğrafya eğitimi alanındaki uygulamaları daha iyiye götürecek her türlü çalışmanın hem ülkemiz hem de dünyamız ve insanlığın geleceği için büyük bir önem taşıdığının bilincindeyiz. Her düzeyde bu çalışmaların destekçisi olmaya ve tüm bu çalışmaların bizzat içinde yer almaya önem veriyoruz." açıklamasını yaptı.

AA / Yunus Türk - Ekonomi Haberleri
Kavcıoğlu: '(Kurdaki hareketlilik) 21 Ekim'e (PPK toplantısı) kadar teknik ekiple çalışacağız. Bütün gelişmeleri analiz ederek bir karar vereceğiz'

Kavcıoğlu: "(Kurdaki hareketlilik) 21 Ekim'e (PPK toplantısı) kadar teknik ekiple çalışacağız. Bütün gelişmeleri analiz ederek bir karar vereceğiz"

 TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu: '(PPK toplantısı) 21 Ekim'de en doğru kararı vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın'

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "(PPK toplantısı) 21 Ekim'de en doğru kararı vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın"

 İmamoğlu'nun veto ettiği kararlar meclisten geçti! Komisyon kurulacak

İmamoğlu'nun veto ettiği kararlar meclisten geçti! Komisyon kurulacak
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Koray Aydın Ali Babacan Adil Karaismailoğlu
Magazin Bensu Soral İdo Tatlıses Amelia Hamlin İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Cristiano Schumacher Burak Elmas Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji III. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi'nde - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.10.2021 11:53:47. #1.17#