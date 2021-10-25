İTO Başkanı Şekib Avdagiç'den kamu bankalarının faiz indirimine dair açıklama - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İTO Başkanı Şekib Avdagiç'den kamu bankalarının faiz indirimine dair açıklama

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
İTO Başkanı Şekib Avdagiç'den kamu bankalarının faiz indirimine dair açıklama

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "200 baz puana kadar faiz indirimi, kredi kullanan firmaların maliyetlerini düşürecek.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "200 baz puana kadar faiz indirimi, kredi kullanan firmaların maliyetlerini düşürecek. Şimdi bu indirimi diğer tüm bankalara yayma zamanı" dedi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, kamu bankalarının faiz indirimine ilişkin twitter hesabından açıklama yaptı.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "TCMB'nin faiz indirim kararının, kamu bankaları tarafından desteklenmesi iş dünyamızın yeni yatırımlarını teşvik edecek. 200 baz puana kadar faiz indirimi, kredi kullanan firmaların maliyetlerini düşürecek. Şimdi bu indirimi diğer tüm bankalara yayma zamanı" dedi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
Kamu bankaları konut kredileri faiz oranlarında 1 milyon TL, altı tutarlarda yüzde 1,29, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda yüzde 1,34 faiz oranları...

Kamu bankaları konut kredileri faiz oranlarında 1 milyon TL, altı tutarlarda yüzde 1,29, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda yüzde 1,34 faiz oranları...

 Kamu bankaları kurumsal kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar indirim yaptığını duyurdu.

Kamu bankaları kurumsal kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar indirim yaptığını duyurdu.
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title