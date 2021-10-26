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İTO Başkanı Avdagiç'ten "İhracat genelgesi" değerlendirmesi Açıklaması

AA / Muhammet Emin Horuz - Haberler | Ekonomi
İTO Başkanı Avdagiç'ten

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, ihracat genelgesine ilişkin olarak, "İhracat bedellerin yurda getirilme süresinin fiili ihraç tarihinden itibaren 180 günü geçemeyeceğine ilişkin yürürlükte olan genelgede muafiyet tanınan ülke sayısı 29'a çıkarıldı.

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İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, ihracat genelgesine ilişkin olarak, "İhracat bedellerin yurda getirilme süresinin fiili ihraç tarihinden itibaren 180 günü geçemeyeceğine ilişkin yürürlükte olan genelgede muafiyet tanınan ülke sayısı 29'a çıkarıldı. Bu, ihracatçımızın operasyonel süreçlerini kolaylaştıracaktır. İlerleyen süreçte inanıyoruz ki bu kapsam daha da genişletilecektir." ifadesini kullandı.

Avdagiç, yaptığı yazılı açıklamada, Ticaret Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda yürütülen çalışmalar neticesinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İhracat Genelgesi'nin güncellendiğini aktararak, salgın sonrası ihracata büyük ağırlık verilen bir dönemde, ihracatçının üzerindeki bürokratik yükü kaldıracak her çalışmayı değerli bulduklarını kaydetti.

Peşin bedel karşılığı ihracata 1 yıl ek süre

Daha önce İran, Suriye ve Lübnan'a yapılan ihracat işlemleriyle ilgili olarak bedellerin yurda getirilmesine ilişkine muafiyet tanındığını, güncellen genelge ile muafiyet tanınan ülke sayısının 3 ülkeden 29 ülkeye çıktığını ifade eden Avdagiç, şunları kaydetti:

"Yani artık genelgede yer alan 29 ülkeye yapılan ihracatta, 180 günlük kısıtlama geçerli olmayacak. Yeni düzenlemeyi, ihracatçının uzun süredir mevcut beklentilerinin karışlanması bağlamında çok önemli bir adım olarak görüyoruz. Böylece küresel ticarette hedef büyüttüğümüz bir süreçte yapılan böylesi düzenlemeler ihracatçımızın elini güçlendiriyor."

Avdagiç, peşin bedel karşılığı ihracatın 24 ay içinde yapılmasının zorunlu olduğunu hatırlatarak, yeni genelge ile bu konuda da bir yıla kadar ek süre tanındığını belirtti.

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AA / Muhammet Emin Horuz - Ekonomi Haberleri
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