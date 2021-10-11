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Isuzu, ticari araçlara özel indirimli akü ve silecek kampanyası başlattı

AA / Fatma Eda Topcu - Haberler | Ekonomi
Isuzu, ticari araçlara özel indirimli akü ve silecek kampanyası başlattı

Anadolu Isuzu, Türkiye çapındaki tüm yetkili servislerinde Isuzu ticari araç sahiplerine yönelik bakım kampanyası başlattı.

Anadolu Isuzu, Türkiye çapındaki tüm yetkili servislerinde Isuzu ticari araç sahiplerine yönelik bakım kampanyası başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında, tüm Isuzu ticari araçlar için orijinal akü ve silecek süpürgesi yenileme olanağı yüzde 20 indirimle sunulacak.

31 Ekim 2021'e kadar Anadolu Isuzu yetkili servislerine gelen Isuzu ticari araçlar için yüzde 100 orijinal akü ve silecek süpürgelerinde geçerli yüzde 20'lik özel indirim uygulanacak.

Anadolu Isuzu, daha güvenli bir sürüş için soğuk ve yağışlı iklim koşullarının etkili olacağı gelecek aylara hazırlıklı olmak isteyen müşterilerini yetkili servislerine davet ediyor.

AA / Fatma Eda Topcu - Ekonomi Haberleri
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