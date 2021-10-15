İstinye Park İzmir, 22 Ekim'de kapılarını açacak

BALÇOVA, İZMİR (AA) - İzmir'in Balçova ilçesinde yapımı tamamlanan İstinye Park İzmir alışveriş merkezinin 22 Ekim'de ziyaretçilerini ağırlamaya başlayacağı bildirildi.

İstinye Park İzmir'de basın toplantısı düzenleyen Orjin Grup Yönetim Kurulu Üyesi Mert Kurşun, 450 milyon dolarla kente en büyük özel sektör yatırımlarından birini yaptıklarını, çevre illerle birlikte 10.5 milyon nüfusa hizmet vermeyi planladıklarını söyledi.

Ege Bölgesi'nin alışveriş, sosyalleşme ve eğlence merkezi olmayı ve turizme katkı sağlamayı hedeflediklerini belirten Kurşun, 270 mağazanın bulunduğu 79 bin 600 metrekarelik ticaret alanının yanında 5 yıldızlı bir otel ve yaklaşık 20 bin metrekarelik bir şehir parkının da kurulduğunu kaydetti.

Yaklaşık 5 bin kişiye istihdam sağlaması planlanan İstinye Park İzmir'in mimarisinin güvenli ve keyifli vakit geçirme imkanı sunacağını ifade eden Kurşun, şöyle konuştu:

"Biz İstinye Park İstanbul'u marka haline getiren ve diğer alışveriş merkezlerinden farklılaştıran tüm ayrıştırıcı unsurlara İstinye Park İzmir projesinde de yer verdik. İçine araçlarla rahatça giriş yapılabilen, dünya devi lüks markaların, kafe ve restoranların konumlandığı markalar caddesi ve meydanı ile gün ışığında, yerel ve geleneksel lezzetlerin ve esnafın yer aldığı Pazar Yeri konseptinde Egelilerin mutlu olacağı bir yatırım yaratmak istedik."

Kurşun, İstinye Park İzmir içerisinde yer alacak 161 odalı otelin bahar aylarında hizmete gireceğini, alışveriş merkezinin ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle açılış töreni düzenlenmeden 22 Ekim'de ziyaretçilerine kapılarını açacağını sözlerine ekledi.