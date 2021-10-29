İstanbul'un işlek caddesinde esnaf aynı dertten mustarip! Hepsi çalıştıracak eleman arıyor

İSTANBUL (Haberler.com) - Koronavirüs salgını iş dünyasında da ciddi değişimlere neden oldu. Salgının etkisiyle çok sayıda işletme, İşçi çıkarma yoluna gitti. Ancak işlerin yeniden düzene girmesinin ardından bu sefer de işçi talebi oluştu. Türkiye'nin ve İstanbul'un işlek caddeleri arasında yer alan Şişli Halaskargazi Caddesi'ndeki çok sayıda dükkan, işçi arıyor ancak çoğu henüz istediği elemanı bulamadı.

ADIM BAŞI İŞ İLANI VAR

Cadde boyunca tüm dükkanlarda iş ilanı olduğu görüldü. Esnaf, iş görüşmesine gelen vatandaşların bazılarının işi kabul ettiğini ancak daha sonra çeşitli nedenlerden dolayı çalışmak istemediklerini belirtti. Bazı esnaflar da uzun süredir iş başvurusu bile almadıklarını iddia etti.

İLANLA MÜDÜR ARIYORLAR

İlanlar arasında en dikkat çekeni ise "Müdür ve müdür yardımcısı iş ilanı" oldu. Bir mağaza, çalıştırılmak üzere müdür yardımcısı arandığını yazdı. Mağazanın ilanında, "Müdür ve müdür yardımcısı arıyoruz" ifadelerine yer verilerek irtibat numarası bırakıldı.

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