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İstanbul Kahve Festivali'nde Okka'lı Türk kahvesi keyfi

AA / Muhammet Emin Horuz - Haberler | Ekonomi
İstanbul Kahve Festivali'nde Okka'lı Türk kahvesi keyfi

Arzum Okka, İstanbul Kahve Festivali'nde kahveseverlerle buluşuyor.

İSTANBUL (AA) - Arzum Okka, İstanbul Kahve Festivali'nde kahveseverlerle buluşuyor.

Arzum'dan yapılan açıklamaya göre, 7-10 Ekim tarihleri arasında Küçükçiftlik Park'ta gerçekleştirilecek olan, dünyanın dört bir yanından birbirinden leziz kahvelerin yer alacağı İstanbul Kahve Festivali'ne Arzum bu yıl 6'ncı kez katılacak.

Arzum, festival alanına kurulacak özel Arzum Okka standında Türk kahvesi severlere tam kıvamında, bol köpüklü Okka'lı Türk kahvesi deneyimi yaşatacak. Arzum Okka standına uğrayanlar ayrıca "Shake'N Take" kişisel blender ile hazırlanan Türk kahveli, çeşitli gurme içecek karışımlar ve birçok farklı meyve ile hazırlanan "Smoothie"ler ile keyifli anlar geçirecek.

Arzum, salgın nedeniyle bir süre ara verilen İstanbul Kahve Festivali'nde katılımcılara Arzum Okka standında yapılacak yarışmalar ve bunların sonucunda verilecek sürpriz hediyelerle eğlenceli saatler geçirmeyi hedefliyor.Nitelikli kahveler, kahve dükkanları, kahvenin tüm paydaşları, keyifli konserler, seminerler ve atölye çalışmaları festivalde yeniden kahveseverlerle buluşacak.

-"Türk kahvesi keyfini daha çok insana yaşatabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, 500 yıllık Türk kahvesi kültürünü dünyaya yaymayı kendilerine misyon edinen bir şirket olarak İstanbul Kahve Festivali'nde Arzum Okka ile yer almaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Arzum Okka ile Türk kahvesi kültürünü farklı ülkelere taşıdıklarını ifade eden Kolbaşı, şunları kaydetti:

"Türk kahvesi keyfini daha çok insana yaşatabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu doğrultuda eylül sonunda gerçekleşen Londra Kahve Festivali'nde olduğu gibi dünyanın pek çok noktasındaki festivaller ve özel etkinliklere katılarak Türk kahvesi severlerle buluşuyoruz. İstanbul Kahve Festivali'nde bu yıl da birbirinden renkli aktiviteler ve özel tadım etkinlikleriyle Türk kahvesi meraklılarını ağırlamaktan büyük mutluluk duyacağız. Türk kahvesi keyfini yeniden tanımlayan, her seferinde okkalı, aynı enfes lezzet deneyimini sunan Arzum Okka ailesinin üyeleriyle tanışmak, bol köpüklü Türk kahvesi keyfini doyasıya çıkarmak isteyenleri İstanbul Kahve Festivali alanındaki Arzum Okka standımıza bekliyoruz."

AA / Muhammet Emin Horuz - Ekonomi Haberleri
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