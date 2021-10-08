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İstanbul ihracatçılarından üç çeyrekte 6,7 milyar dolarlık ihracat

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
İstanbul ihracatçılarından üç çeyrekte 6,7 milyar dolarlık ihracat

İstanbul ihracatçıları Ocak-Eylül döneminde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre, ihracatını yüzde 20.8 oranında artırarak 6 milyar 700 milyon dolara ulaştırdı.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul ihracatçıları Ocak- Eylül döneminde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre, ihracatını yüzde 20.8 oranında artırarak 6 milyar 700 milyon dolara ulaştırdı.

İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB), bünyesinde bulunan yedi ihracatçı birliği ile 2021 yılının ilk üç çeyreğinde 6 milyar 700 milyon dolar tutarında ihracat yaparak, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla, yüzde 20.8 oranında ihracat artışı yakaladı. İstanbul İhracatçıları, ilk dokuz ayda 189 ülke pazarına ürün sattı ve ülke ihracatındaki payı 4.5 oldu.

Yılın ilk üç çeyreğinde en çok ihracat Irak'a

İstanbul İhracatçı Birlikleri, yılın ilk üç çeyreğinde, değer bazında en fazla ihracatı 475 milyon dolar ile Irak'a gerçekleştirdi. Irak'a en fazla mobilya, kağıt ve orman ürünleri, kümes hayvanları, hayvansal mamuller satıldı. İİB, Irak'ın ardından değer bazında en fazla Amerika Birleşik Devletleri, Norveç, Almanya ve Birleşik Krallık'a ihracat yaptı. İhracatta ABD'ye hububat, bakliyat, yağlı tohumlar, mobilya, kağıt ürünleri; Norveç'e gemi ve yat; Almanya'ya fındık ve mamulleri ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri; Birleşik Krallık'a ise mobilya, kağıt ve orman ürünleri ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ön plana çıktı.

İİB, eylül ayında ise 825 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi

İstanbul İhracatçı Birlikleri, eylül ayında, 825 milyon doların üzerinde ihracat yaptı. Birlik, eylülde en fazla ihracatı Irak, Amerika Birleşik Devletleri, Norveç, Almanya ve Birleşik Krallık'a gerçekleştirdi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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