İstanbul İhracatçı Birlikleri'nden 9 ayda yüzde 20,8'lik ihracat artışı

İSTANBUL (AA) - İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB), bu yılın ocak-eylül döneminde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla, ihracatını yüzde 20,8 artırarak, bünyesinde bulunan 7 ihracatçı birliği ile toplamda 6 milyar 700 milyon dolar tutarında ihracat yaptı.

İİB'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul İhracatçı Birlikleri, bünyesinde bulunan 7 ihracatçı birliği ile 2021 yılının ilk üç çeyreğinde 6 milyar 700 milyon dolar tutarında ihracat yaparak, geçen yılın aynı dönemine kıyasla, yüzde 20,8 ihracat artışı yakaladı. İstanbul İhracatçıları, 9 aylık dönemde 189 ülke pazarına ürün sattı ve ülke ihracatındaki payı 4,5 oldu.

İstanbul İhracatçı Birlikleri, yılın üç çeyreğinde, değer bazında en fazla ihracatı 475 milyon dolar ile Irak'a gerçekleştirdi. Irak'a en fazla mobilya, kağıt ve orman ürünleri, kümes hayvanları, hayvansal mamuller satıldı.

İİB, Irak'ın ardından değer bazında en fazla Amerika Birleşik Devletleri, Norveç, Almanya ve Birleşik Krallık'a ihracat yaptı. İİB tarafından yapılan ihracatta ABD'ye hububat, bakliyat, yağlı tohumlar, mobilya, kağıt ürünleri, Norveç'e gemi ve yat, Almanya'ya fındık ve mamulleri ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, Birleşik Krallık'a ise mobilya, kağıt ve orman ürünleri ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ön plana çıktı.

İİB, eylül ayında ise 825 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi

İstanbul İhracatçı Birlikleri, eylül ayında, 825 milyon doların üzerinde ihracat yaptı. Birlik, eylülde en fazla ihracatı Irak, Amerika Birleşik Devletleri, Norveç, Almanya ve Birleşik Krallık'a gerçekleştirdi.

İİB bünyesinde bulunan birliklerden İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği yılın 9 ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 29 artışla 1 milyar 723 milyon dolar, İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) yüzde 19 artışla 1 milyar 689 milyon dolar, Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği (GYHİB) yüzde 7,1 artışla 987 milyon dolar, İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (İSHİB) yüzde 23,1 artışla 632 milyon dolar, İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İFMİB) 443 milyon dolar, İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği yüzde 20,8 artışla 311 milyon dolar, İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KUMİB) yüzde 11,1 artışla 136 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi.

"Yeni ihracat rekorlarına imza atarak, Türkiye'nin ekonomisine olan katkımızı sürdüreceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Güleç, İstanbul ihracatçılarının yılın üç çeyreğini, 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 20,8 ihracat artışla başarılı bir şekilde kapattığını belirtti.

İİB'nin, ihracatını artırmaya yönelik etkinlikleri ile eylül ayını yoğun bir şekilde geçirdiğine işaret eden Güleç, şunları kaydetti:

"Kuru meyve ve mamulleri birliğimiz, hedef pazarlardan Çin Halk Cumhuriyeti'ne yönelik kuru meyve ve mamulleri sanal ticaret heyeti programı düzenledi. Çin'den 33 ithalatçı firma, yerli ihracatçı firmalar ile 100'den fazla ikili iş görüşmesi yaptı. Yine Bahreyn'e yönelik yüz yüze ve online, özel nitelikli alım heyeti programı gerçekleştirdik. Buradaki ikili iş görüşmelerinin de verimli geçtiğini söyleyebiliriz. Seafood Expo Rusya, WorldFood İstanbul Fuarı'na, Monaco Yacht Show'a info stant ile katıldık. Gemi ve yat birliğimiz, Neva 2021 Uluslararası Gemi İnşa Fuarı'na milli katılım organizasyonu düzenledi ve fuarda gerçekleştirilen ödül töreninde, 'en iyi ülke tanıtımı' kategorisinde ödül alarak, ülkemizi yurt dışında başarıyla temsil etti."

Güleç, İstanbul İhracatçı Birlikleri'nde yeni bir Ur-Ge projesinin başladığını bildirerek, "Fındık ve Mamulleri Birliğimizin, fındık ve mamulleri sektörüne yönelik Ur-Ge projesi, ikinci kez hayata geçirilecek. Öte yandan diğer sektörlerimizin Ur-Ge projeleri, çalışmalarına son hızla devam ediyor. Eylül ayında da ihracatçı firmalarımıza yönelik, genel katılıma açık, ücretsiz eğitimlerimiz oldu. Pazarlarımızın çeşitliliğini, ihracatımızı artırarak yolumuza devam ediyoruz. Yeni ihracat rekorlarına imza atarak, Türkiye'nin ekonomisine olan katkımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.