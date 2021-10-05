Isparta Ticaret Borsası
AA / Yalçın Çelen - Haberler | Ekonomi
Isparta Ticaret Borsasında, buğday ununun kilogramı ortalama 3,60 liradan satıldı.
ISPARTA (AA) - Isparta Ticaret Borsasında, buğday ununun kilogramı ortalama 3,60 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama
|Satış türü
|Buğday unu
|Kg
|3,60
|TTS
|Haşhaş tohumu
|Kg
|3,08
|TTS
|Elma (Sanayi tipi)
|Kg
|1,22
|MTS
|Aspir
|Kg
|4,25
|MTS
|Buğday
|Kg
|3,10
|TTS
|Arpa
|Kg
|2,47
|TTS
AA / Yalçın Çelen - Ekonomi Haberleri
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