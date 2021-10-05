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Isparta Ticaret Borsası

AA / Yalçın Çelen - Haberler | Ekonomi
Isparta Ticaret Borsası

Isparta Ticaret Borsasında, buğday ununun kilogramı ortalama 3,60 liradan satıldı.

ISPARTA (AA) - Isparta Ticaret Borsasında, buğday ununun kilogramı ortalama 3,60 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalamaSatış türü
Buğday unuKg3,60TTS
Haşhaş tohumuKg3,08TTS
Elma (Sanayi tipi)Kg1,22MTS
AspirKg4,25MTS
BuğdayKg3,10TTS
ArpaKg2,47TTS

AA / Yalçın Çelen - Ekonomi Haberleri
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