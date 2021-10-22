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Isparta elmasından ekonomiye 1 milyar 862 milyon liralık katkı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Isparta elmasından ekonomiye 1 milyar 862 milyon liralık katkı

Isparta'da elma üretiminin ülke ekonomisine katkısı 1 milyar 862 milyon lira oldu.

ISPARTA (İHA) - Isparta'da elma üretiminin ülke ekonomisine katkısı 1 milyar 862 milyon lira oldu. Geçen yıl 931 bin ton ile rekor üretim gerçekleştiren kentte bu sezon yeni bir zirve bekleniyor.

Türkiye'nin meyve bahçesi Isparta'da geçen ay başlayan elma hasadı devam ediyor. Sabah saatlerinde bahçelere giren üretici ve işçiler, özenle topladıkları elmaları kasalara koyuyor. 250 kilogramlık kasalarda toplanan elmalar kentteki 108 soğuk hava deposuna götürülüyor. Burada muhafaza altına alınan elmalar, iç piyasa ve dış pazara gönderiliyor.

Üretimde yeni rekor bekleniyor

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, 2020 yılında TÜİK verilerine göre, Türkiye'de üretilen elmanın yaklaşık yüzde 21'i Isparta'da yetiştirildi. Kentte 231 bin 50 dekar alanda 931 bin 154 ton elma üretildi. Geçen yıl rekor seviyeye ulaşan elma üretiminde bu sezonda yaklaşık 1 milyon ton rekolte bekleniyor.

Soğuk hava depo kapasitesinde ilk sırada

Isparta'da soğuk hava deposu kapasitesinde de Türkiye'de ilk sırada yer alıyor. Kentte bulunan 108 soğuk hava deposunun 445 bin 961 bin ton depolama kapasitesi bulunuyor.

Ekonomiye 1 milyar 862 milyon liralık katkı

Kentte elma üretimi yapan Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı 19 bin 812 çifti bulunurken, geçen yıl üretilen elmanın ülke ve Isparta ekonomisine katkısı yaklaşık 1 milyar 862 milyon lira oldu. - ISPARTA

Isparta elmasından ekonomiye 1 milyar 862 milyon liralık katkı

Isparta elmasından ekonomiye 1 milyar 862 milyon liralık katkı

Isparta elmasından ekonomiye 1 milyar 862 milyon liralık katkı

Isparta elmasından ekonomiye 1 milyar 862 milyon liralık katkı

Isparta elmasından ekonomiye 1 milyar 862 milyon liralık katkı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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