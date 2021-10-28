İspanya'da enflasyon son 29 yılın en yüksek seviyesinde - Haberler Ekonomi
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İspanya'da enflasyon son 29 yılın en yüksek seviyesinde

AA / Şenhan Bolelli - Haberler | Ekonomi
İspanya'da enflasyon son 29 yılın en yüksek seviyesinde

İspanya'da enflasyon, ekimde yüzde 5,5 ile son 29 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

İspanya'da enflasyon, ekimde yüzde 5,5 ile son 29 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

İspanya Ulusal İstatistik Enstitüsü (INE) verilerine göre, ülkede son 8 aydır yükselişte olan enflasyon ekimde de arttı.

İspanya'da enflasyon, ekimde yüzde 5,5 ile Eylül 1992'den sonra açıklanan en yüksek seviyeye ulaştı. Enflasyon, eylülde yüzde 4 olmuştu.

Uzmanlar, tüketici fiyatlarındaki artışın temel nedenlerinin; ham madde, akaryakıt ve enerji fiyatlarındaki artıştan kaynaklandığını belirtti.

AA / Şenhan Bolelli - Ekonomi Haberleri
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