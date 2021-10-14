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İspanya'da enflasyon eylülde yüzde 4 ile son 13 yılın en yüksek seviyesine ulaştı

AA / Şenhan Bolelli - Haberler | Ekonomi
İspanya'da enflasyon eylülde yüzde 4 ile son 13 yılın en yüksek seviyesine ulaştı

İspanya'da enflasyon enerji ve giyecek fiyatlarının etkisiyle eylülde yüzde 4 yükselerek son 13 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

İspanya'da enflasyon enerji ve giyecek fiyatlarının etkisiyle eylülde yüzde 4 yükselerek son 13 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Ulusal İstatistik Enstitüsü (INE) eylül ayı enflasyonuna ilişkin nihai verileri açıkladı.

Buna göre, eylül ayında enflasyon yüzde 4 olarak belirlenirken, bunun Eylül 2008'den bu yana en yüksek oran olduğu kaydedildi.

INE açıklamasında, enflasyondaki yüksek artışın ana sebebinin eylülde aylık yüzde 11, yıllık bazda ise yüzde 44 artış gösteren elektrik fiyatları olduğu, benzer şekilde yakıt ve doğal gaz fiyatlarındaki yüksek maliyetin de enflasyonu etkilediği belirtildi.

Ayrıca ülkede enflasyonun son 7 aydır yükselişte olduğu bilgisi de paylaşıldı.

Diğer yandan ülkede yıl içinde sürekli artış gösteren toptan elektrik fiyatları bugün megavat saat başına 215,63 avroyu gördü.

Ekim ayı boyunca megavat saat başına elektrik fiyatı 7. kez 200 avronun üzerine çıkarken, ülke tarihindeki 6. en yüksek fiyatlandırmanın bugün kaydedildiği bildirildi.

AA / Şenhan Bolelli - Ekonomi Haberleri
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