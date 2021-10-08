İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi eylülde 54,7 oldu - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi eylülde 54,7 oldu

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi
İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi eylülde 54,7 oldu

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, eylülde 54,7 oldu.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, eylülde 54,7 oldu.

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi'nin Eylül 2021 dönemi sonuçları açıklandı.

Buna göre, endekste eşik değer olan 50'nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50'nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor.

Ağustosta 55,9 olan İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, eylülde 54,7 olarak gerçekleşti ve ihracat pazarlarındaki talep koşullarında belirgin iyileşmenin devam ettiğini gösterdi. Buna karşın, endeks ağustostaki 55,9 seviyesine göre düşüş kaydederek ihracat iklimindeki iyileşmenin son üç aydır yavaşladığına işaret etti.

Yılın başlarında Kovid-19 kısıtlamalarının gevşetilmesiyle birlikte ana ihracat pazarlarının ekonomik aktivitesinde kaydedilen güçlü büyümenin ardından, üçüncü çeyrek sonu itibarıyla talep artışının yavaşladığına ilişkin sinyaller devam etti.

Avro Bölgesinde ekonomik aktivitedeki genişleme hız kesti

Avro Bölgesine bakıldığında, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, İrlanda, Hollanda ve Yunanistan'da ekonomik aktivitedeki genişlemelerin hız kaybettiği görüldü.

Türk imalat firmalarının en önemli ihracat pazarı olan Almanya'da üretim artışı halen belirgin olmakla birlikte şubattan beri en düşük oranda gerçekleşti.

Benzer şekilde, Birleşik Krallık'ın büyüme hızı arka arkaya dört ay yavaşladı. Eylüldeki artış, yedi aydır devam eden genişleme trendinin en düşük oranında gerçekleşti.

ABD'de ise üretim belirgin şekilde yükselmeye devam etmesine rağmen ekonomik aktivitedeki artış hızı eylülde son bir yılın en zayıf düzeyinde kaydedildi.

Orta Doğu'nun büyük bir bölümünde talep koşulları üçüncü çeyreğin sonunda belirgin iyileşme gösterdi. Suudi Arabistan'da petrol dışı üretim son dört ayın en yüksek oranında artarken, Birleşik Arap Emirlikleri üçüncü çeyrek boyunca güçlü büyüme sergiledi.

Rapor kapsamındaki ülkeler arasında en hızlı üretim artışı Katar'da gerçekleşti ve bu artış anketin başladığı Nisan 2017'den beri ikinci en yüksek düzeyde kaydedildi. Olumsuz tarafta ise Mısır ve Lübnan'da talep koşullarının bozulduğuna ilişkin sinyaller yer aldı.

Kovid-19 salgınının yayılmasının bir sonucu olarak birçok Asya-Pasifik pazarında aksaklıklar devam etti. Eylül ayında üretimdeki en sert daralma Vietnam'da gerçekleşirken Avustralya, Japonya, Malezya, Filipinler ve Myanmar'da da düşüşler gözlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IHS Markit Ekonomi Direktörü Andrew Harker, şunları kaydetti:

"Büyümenin yılbaşlarında kaydettiği güçlü toparlanmanın ardından ihracat koşullarının iyileşme hızında bir miktar yavaşlama yaşanması kaçınılmazdı. Buna rağmen, ihracat iklimi halen belirgin şekilde ve daha sürdürülebilir olduğunu umut ettiğimiz bir hızda iyileşiyor. Türk firmalarının tüm önemli ihracat pazarları, yılın son çeyreğine girilirken büyüme bölgesinde yer almaya devam etti. Her ne kadar Asya-Pasifik bölgesinin bir kısmı Kovid-19 salgınından olumsuz etkilenmeye devam etse de vaka sayılarının azalmaya başlamasıyla birlikte daralmaların hafiflediğine yönelik belirtiler de mevcut."

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri
'Boğaziçi Üniversitesi imara açılacak' iddialarına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan net cevap: Kesinlikle yalandır

"Boğaziçi Üniversitesi imara açılacak" iddialarına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan net cevap: Kesinlikle yalandır

 Dünyaca ünlü moda firması Hugo Boss'tan Türkiye'de yatırımı artırma kararı! 1000 kişilik ek istihdam sağlanacak

Dünyaca ünlü moda firması Hugo Boss'tan Türkiye'de yatırımı artırma kararı! 1000 kişilik ek istihdam sağlanacak

 Reuters'tan bomba iddia: Türkiye 40 adet yeni F-16 Block 70 alımı için ABD'ye başvurdu

Reuters'tan bomba iddia: Türkiye 40 adet yeni F-16 Block 70 alımı için ABD'ye başvurdu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Recep Tayyip Erdoğan Ahmet Davutoğlu Mustafa Destici
Magazin Fatih Terim Burak Sergen Mustafa Keser
Spor Emre Belözoğlu Amelia Hamlin Ali Koç Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi eylülde 54,7 oldu - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 08.10.2021 12:52:38. #1.13#